Il Corriere Torino, nella propria edizione odierna, ha provato a spiegare il malumore di Paulo Dybala al momento della sostituzione, ieri sera nel corso della partita vinta dai bianconeri contro l'Inter. Questo un estratto dell'articolo a lui dedicato:



"Paulo Dybala aveva promesso un gol all’Inter, anche per questo, quando Max Allegri l’ha richiamato in panchina ieri sera, è uscito dal campo scuotendo la testa. Nessun caso, solo la delusione di un calciatore che sentiva di avere ancora benzina nelle gambe per fare male ai nerazzurri, appena colpiti dalla zuccata di Mario Mandzukic. Contro l’Inter, Dybala ha faticato a trovare la giusta posizione in campo, strozzato dal pressing degli uomini di Luciano Spalletti. Qualche giocata, però, l’ha regalata. L’argentino avrebbe voluto qualcosa di più, magari un gol da celebrare con la sua classica esultanza, la «Dybala Mask». Il gesto, che ha contribuito a renderlo famoso in tutto il mondo [...] Quella di ieri sera, per lui, è stata una piccola delusione. La Joya si sta sforzando di giocare da «tuttocampista», in un ruolo diverso rispetto al passato ma che è il più utile, in questo momento, per gli equilibri pretesi da Allegri [...] Di sicuro l’argentino proverà a rifarsi già da mercoledì, quando la Juve si giocherà il primo posto nel girone di Champions League contro lo Young Boys".