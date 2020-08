Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, posta la foto su Instagram con la coppa dello scudetto, il suo terzo: "Non è mai facile vincere, ma è l’unica cosa che conta. Un pensiero particolare va a tutte le persone che quest’anno hanno sofferto ed un grande abbraccio ai nostri tifosi che non hanno potuto accompagnarci in questo finale di campionato".