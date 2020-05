Il portiere della Juventus Carlo Pinsoglio prosegue i suoi allenamenti alla Continassa e questa mattina ha postato alcune foto dell'ultima sessione al centro sportivo bianconero. Poche parole per il terzo portiere della Juve che ha scritto su Instagram: "Keep Calm e Fino alla Fine". Piano piano stanno tornando anche il calcio giocato, domani ci sarà l'incontro decisivo per la ripresa del campionato, Pinsoglio non vede l'ora, ma...bisogna mantenere calma e sangue freddo.