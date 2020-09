Nel giorno dell'ufficialità del nuovo calendario di Serie A, Andrea Pirlo ha parlato a microfoni del profilo Twitter della Juve: "Sappiamo dove iniziamo, avevamo ipotizzato di iniziare contro una genovese, e così è. Siamo contenti di partire in casa, speriamo ci sia il pubblico, ne abbiamo bisogno noi e il calcio in generale. Inutile stare ad analizzare partita per partita, prima o dopo bisogna incontrarle tutte. Saranno tutte difficili".