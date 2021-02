Andrea Pirlo, allenatore della Juve, parla anche di Dejan Kulusevski nella conferenza stampa di presentazione della partita con il Crotone: "Kulusevski era un po' raffreddato, ma sta meglio. Anche lui era deluso per mercoledì, e ha capito di non aver trovato la giusta posizione in campo. Ricordiamoci che però sta facendo una buona stagione, al primo anno qui".