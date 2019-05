La Juventus Under 23 è alla ricerca di un sostituto, dopo l'esonero di Mauro Zironelli che ha fatto seguito a una stagione d'esordio tra alti e bassi in Serie C. Il favorito, come racconta La Stampa, è sempre Andrea Pirlo, ex Maestro del centrocampo bianconero, ma non è il solo che può sedere sulla panchina della seconda squadra. L'altro nome caldo è quello di Alfredo Aglietti, ma non è da escludere la pista che porta ad Angelo Alessio, ex vice di Antonio Conte, che attende l'occasione giusta per avviare la propria carriera in solitaria su una panchina importante.