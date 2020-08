Ancora deve sedersi in panchina, ma. Boom. Un passo verso il nuovo mondo, tra post, tweet e stories. Uno stacco netto dal passato, perché negli ultimi anni né Conte né Sarri avevano profili social. Allegri? Ce li ha avuti ma si era preso una pausa. Niente stop invece per Andrea, che naviga nell'oceano della tecnologia e quando deve ringraziare la Juve per avergli dato fiducia lo fa con un post su Instagram. In italiano e in inglese, per arrivare ovunque.