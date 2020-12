I sette in pagella, un gol nello stadio del cuore, il sorriso ritrovato. E' stato un pieno di emozioni, il ritorno a Parma, per Dejan. Che durante il riscaldamento sorrideva pensando al passato, che al termine della gara rideva di gusto immaginando il futuro. Ecco, sì: come riparte dalla rete e dalla prestazione del Tardini? Non così diversamente da come ci era arrivato.