Nel corso della conferenza stampa in cui ha presentato la sfida che domani vedrà la Juventus affrontare il Crotone, Andrea Pirlo è tornato a parlare del ko contro il Porto e del fatto che la sua posizione in panchina non sia affatto in discussione e che, al contrario, da parte di Agnelli non c'è la volontà di dare alcuno scossone. Ecco le sue parole nel nostro video.