Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, parla a Rai Sport dopo la vittoria con l'Inter: "C'è servita da lezione quella partita. Ci siamo ricompattati da lì, e da lì sono arrivate le vittorie. Oggi vinto il primo round, ma non abbiamo fatto niente. Aspettiamo il ritorno di settimana prossima".



FELICI DI ME - "Vittorie con Milan, Inter e Napoli? Sappiamo che se siamo concentrati, con questo atteggiamento, diventa dura per tutti. Questo ritmo non è facile da mantenere giocando ogni tre giorni, ma cerchiamo di mantenerlo".



RONALDO - "E' normale che quando esci in una partita così vuoi giocare, ma dobbiamo pensare anche al campionato, sabato abbiamo una partita importante. Cosa ci siamo detti? Gli ho detto che doveva rifiatare, un po' di riposo fa bene anche a lui".



I RAGAZZI - "L'abbiamo preparata bene, la nostra mentalità resta la stessa indipendentemente da chi gioca. Sono stati bravissimi, hanno affrontato l'Inter col giusto piglio e siamo stati bravi a reagire dopo il gol di Lautaro".