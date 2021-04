Secondo Sky Sport, Andrea Pirlo salvo un clamoroso crollo nel finale di stagione, guiderà la Juve anche l'anno prossimo. In caso di qualificazione in Champions League ed eventuale successo in Coppa Italia, salvo sorprese l'allenatore sarà confermato sulla panchina bianconera. Solo il mancato approdo nella massima competizione europea e un ko in Coppa Italia potrebbero far cambiare idea alla società su Pirlo.