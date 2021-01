- "Dopo mesi di inattività era importante avere energia e gioia. Ci si allena per poter giocare. Avevo chiesto alla squadra di alzare i livelli di attenzione perché nella partita contro la Roma i primi dieci minuti credo ci siano costati la partita. Sono contento della risposta dei ragazzi che sono stati molto concentrati. Penso abbiano reso facile una partita che di facile e scontato non aveva nulla.. C'è un coinvolgimento di tutti gli allenatori del settore giovanile e dell'apparato scout. Siamo orgogliosi di contribuire alla crescita di questi giovani".- "Secondo me ci sono squadre che hanno giocato meno partite e che quindi visivamente in classifica hanno meno punti ma hanno ottimi valori: squadre come Milan, Atalanta e Inter.. La Roma per ora è scappata ma vedremo. Giocando ogni 3 giorni sarà più complicato, anche gestire i valori energetici, coinvolgere tutta la rosa. Ci saranno tante variabili che possono condizionare il torneo".- "Chibozo è un giocatore di ottimo livello, ha espresso tutte le sue qualità Ha bisogno di continuità. Speriamo che il trauma contusivo che ha avuto non sia nulla di grave.era un anno che non giocava, poi ha talento e riesce ad esprimerlo ma manca l'esperienza che si acquisisce con le partite".- "Dimostra che c'è grande attenzione al vivaio e interesse nel seguire i talenti che crescono".