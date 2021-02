Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, parla a Rai Sport dopo la qualificazione in finale di Coppa Italia, in seguito allo 0-0 contro l'Inter: "Speravo di arrivarci, era nei miei piani, da debuttante, di essere in finale di Coppa Italia, giocare un ottavo di Champions e vincere una Supercoppa. Bisogna lavorare ogni giorno, ma ci siamo. Non abbiamo ancora, però, fatto niente, abbiamo tanti obiettivi da centrare. Ora riposiamoci e pensiamo alla partita di sabato".



LA DIFESA - "In queste due partite hanno giocato tutti e hanno fatto benissimo, ho la fortuna di avere 4 centrali e hanno assimilato benissimo i nostri schemi. Girgio sta facendo bene, Demiral si sta riprendendo bene, De Ligt è tornato dopo il covid. Hanno tutti caratteristiche diverse, Demiral e De Ligt possono giocare l'uno contro uno anche a campo aperto e hanno dimostrato sia all'andata che al ritorno di essere due grandissimi giocatori".



LA PARTITA - "Noi abbiamo avuto le occasioni migliori, Handanovic il migliore in campo per l'Inter. Loro non hanno mai tirato in porta".