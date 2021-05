Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, parla a Dazn dopo la vittoria sul Bologna e la qualificazione alla Champions League conquistata: "Il futuro? Non lo so, per me era importante finire bene il lavoro iniziato quest’estate, vincendo la Coppa Italia e portando la squadra in Champions League. Le parole le lasciamo a chi dovrà decidere in futuro, io mi sono sempre impegnato al 100 per cento e questo è il risultato".



Da 1 a 100 quanto si vede sulla panchina della Juve? "Mi vedo al 100, adesso godiamoci questa qualificazione in Champions".



Su Ronaldo in panchina: "E' stata una scelta condivisa, era stanco dopo le fatiche di mercoledì ed ho scelto di far giocare un giocatore come Morata che non è l'ultimo arrivato".



Su Dybala: "E' normale che un giocatore come lui cambi il livello di ogni squadra, purtroppo non l'abbiamo mai avuto a disposizione".



La Juve del futuro: "Mi immagino una Juve più forte, una Juve consapevole delle sue capacità, perchè abbiamo una squadra forte. Non lo sanno neanche loro la forza che hanno, lo stesso Rabiot che ha fatto un finale di stagione straordinario, ma non solo: finalmente si è tolto di dosso tutte le incertezze che aveva in precedenza, ha dimostrato di essere un centrocampista unico a livello mondiale per forza fisica, per tecnica, un campione".