Andrea Pirlo, allenatore della Juve, parla in conferenza stampa di McKennie per presentare la partita contro la Sampdoria di domani: "L'abbiamo preso prima degli altri in Germania e siamo contenti di averlo a disposizione. E' umile, ha voglia di migliorare. Può farlo, è ancora un po' sporco nelle ricezioni e può migliorare nei movimenti col corpo. E' un ragazzo sano, sa che non è arrivato ma è solo all'inizio e questo è già un bel punto di partenza".