L'abisso della Signora. Otto scudetti dal 2011-2012, e questo lo sapevamo. Ciò che non era stato quantificato è che dal primo gennaio 2010, a questi ultimi giorni di dicembre 2019, i bianconeri hanno totalizzato 852 punti. 108 più della seconda in questa classifica delle storie dei duemiladieci. Per questo dominio praticamente decennale, la paura ora è che la pancia sia davvero piena. 852 sono state dunque le lunghezze ottenute dalla Juventus, 744 per il Napoli, 733 quelle della Roma, mentre l'Inter è ferma a 658 e il Milan a 655. Venti in meno la Lazio, che quest'anno può allungare sulle altre.