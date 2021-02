IL TABELLINO

- dalla formazione, con sette presunte riserve, ai cambi, compreso quello di un borbottante Ronaldo, alla difesa a cinque degli ultimi minuti - e sbanca San Siro, fronte, nella semifinale di andata della Coppa Italia.Il 2-1 non garantisce nulla alla, ma sicuramente è una vittoria che avvicina la finale e, soprattutto, riscatta la netta sconfitta patita in campionato (2-0), fatto che aveva provocato scricchiolii sinistri.e prestazioni convincenti che, in parte, l’ha rilanciata in campionato (è quarta, ma deve recuperare con il Napoli), di sicuro l’ha esaltata nelle coppe, cioè in partite da dentro o fuori anche contro avversari quotati.L’Inter era (e rimane) quotatissima, pur senza(squalificati), anche perché il resto della compagnia nerazzurra era formato dai titolarissimi, disposti secondo dettato (3-5-2).Pirlo, al contrario, aveva rinunciato a sei titolari schierandoin porta (ha fatto parate che nemmeno a Szczesny riescono),centrali,a sinistra (ormai il titolare è Danilo),. Sia perché ha fatto doppietta, sia perché ha incoraggiato e invitato i compagni a non abbassare troppo la linea difensiva. E’ vero, questo compito spetta all’allenatore, ma se il miglior giocatore al mondo si prodiga in consigli utili non è un male per nessuno.. Anzi, meglio avrebbe rispecchiato valori e occasioni, possesso palla e spirito di iniziativa. Va detto, però, che se la Juve non ha risentito quasi per nulla del turnover, lo stesso non si può scrivere per l’Inter. La squadra non dipende da(sarebbe come offendere Conte), ma un calciatore delle sue caratteristiche sarebbe servito, soprattutto nella ripresa, quando c’era da guadagnare campo e da far salire la squadra per gli inserimenti delle mezzali.. Non credo che la partita di ieri sia la regola (il precedente era andato a favore dell’Inter), tuttavia. Tocca a Pirlo dimostrarlo anche in campionato dove l’Inter è più avanti e ha motivazioni che nei bianconeri sono un po’ sopite.La serata era cominciata al contrario.. Dopo appena nove minutiha colpito in ripartenza. L’assist di Barella e la girata dell’argentino sono stati bellissimi, ma l’azione era nata da un lancio lungo suche aveva sorpresi fuori posizione siacheSembrava l’inizio di una piccola catastrofe calcistica, invece un episodio ha cambiato tutto.Ora sono in molti a ritenere che Irrati, complici alcune lodate prestazioni internazionali, sia ormai più bravo davanti al video che in mezzo al campo. Della cosa, oltre che i dirigenti arbitrali, deve essersene convinto anche lui, tanto da risultare quello che più chiama i colleghi a rivedere al monitor situazioni al limite.Nella specifico, su un cross sbagliato di(la palla finisce abbondantemente fuori), Young trattieneper un braccio fino a farlo cadere. Calvarese non se ne accorge e, se lo facesse, probabilmente derubricherebbe la trattenuta come modesta. Invece Irrati ritiene che essa sia decisiva. Non conta - questo no - che il pallone vada altrove, conta il gesto e la sua intensità.Rigore, dunque, che Ronaldo trasforma con un tiro sotto la traversa.E’ il 25’ e da quel momento cambia la partita perché cambia la Juve.mettono una marcia più alta,attacca a destra,(?) esi adoperano nel completare un pressing rigoroso.L’Inter non arretra, ma subisce l’aggressione alta. E dieci minuti dopo il pareggio un pasticcio traserve a Ronaldo il pallone del sorpasso. Il tutto origina da un retro passaggio che Bastoni prima pensa di lasciare al portiere in libera uscita e poi, invece, prova a giocare verso l’esterno. Lì dove arriva Ronaldo che, capite le altrui intenzioni, deposita nella porta sguarnita.(avrebbe colpito di piede), ma non ci si può non chiedere perché Handanovic avesse abbandonato i pali, visto che sulla palla stava agendo il compagno.Sia come sia, il primo tempo finisce così e la ripresa si apre nello stesso modo, cioé con Bernardeschi vicino al gol (bravo Handanovic).Sulla prima - causata dal pressing di Vidal ai danni di Bentancur ai limite dell’area della Juve -tira a porta semi-spalancata esalva con una caviglia.Sulla seconda, Sanchez si libera di due avversari in area, serveche saltae da due passi tira.è prodigioso a deviare in angolo. Ci provano(alto) ein sforbiciata. Poi, ancora, rimedia ad un suo rinvio sbagliato (parata a terra su Lautaro).Vai con i cambi. Dopo(65’), c’è, infineConte si sbilancia con il 3-4-1-2, Pirlo replica sostituendo Bernardeschi con Danilo (Cuadrado esterno di centrocampo), Bentancur con Arthur, Morata per Ronaldo (accigliato). L’Inter spinge ma mette palloni con poco senso e prima della fine,(la faceva Allegri quando voleva difendersi ad oltranza) conche affianca De Ligt e Demiral, mentre Chiesa prende il posto di McKennie.. Martedì prossimo ci saranno Lukaku e Hakimi, però mancheranno Sanchez e Vidal. Nel cambio, l’Inter ci dovrebbe guadagnare.Inter-Juventus 1-2Gol: 9’ Lautaro, 26’ (rig), 35’ RonaldoAssist: 9’ BarellaInter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (dal 40’ s.t. Pinamonti); Darmian, Barella, Brozovic (dal 40’ s.t. Sensi), Vidal (dal 28’ s.t. Eriksen), Young (dal 21’ s.t. Perisic); Lautaro, Sanchez.Juventus: Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, Alex Sandro; McKennie (dal 44’ s.t. Chiellini), Bentancur (dal 31’ s.t. Arthur), Rabiot, Bernardeschi (dal 24’ s.t. Danilo); Kulusevski (dal 44’ s.t. Chiesa), Ronaldo (dal 32’ s.t. Morata).Ammoniti: Demiral (J), Young (I), Alex Sandro (J), Vidal (I), Ronaldo (J), de Ligt (J), Arthur (J), Sanchez (I), Morata (J)Espulsi:Arbitro: Gianpaolo Calvarese (della Sezione di Teramo).