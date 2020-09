Non è una notizia, né una novità: Marko Pjaca è ancora alla Juventus, e a Torino si sta allenando e allargando il gruppo alle dipendenze di Andrea Pirlo. La quinta stagione bianconera del giocatore croato si è aperta con un gol contro la formazione Under 23, ma non per questo il futuro sarà all'ombra della Continassa. Anzi. Dopo le esperienze con Schalke 04, Fiorentina e Anderlecht, Pjaca cerca ora una nuova soluzione. Per la Juventus ha un costo a bilancio non eccessivo, dato che il costo residuo del suo cartellino è di circa 6 milioni di euro (circa 2,8 di ammortamento annuo dopo il rinnovo) con un ingaggio di circa 3 milioni lordi. La possibilità di fare plusvalenza è quindi molto alta con lui, ma l'ingaggio rappresenterà sempre un ostacolo che in pochi club, soprattutto in Italia, potranno permettersi. E chi sarà disposto a puntare ancora sul suo talento? Dovrà essere bravo e creativo il ds Paratici a trovare una soluzione.