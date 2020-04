Nella relazione finanziaria di mercoledì sera, la Juventus ha annunciato anche il rinnovo di Marko Pjaca oltre al prolungamento contrattuale di Blaise Matuidi. Il croato è attualmente in prestito all’Anderlecht e ha collezionato solo quattro presenze con la maglia della formazione belga, ma potrebbe dimostrare il suo valore anche l'anno prossimo: il prestito è infatti rinnovabile anche per la stagione 2020/2021. La stessa formula con cui il calciatore si era trasferito nel prima allo Schalke e poi alla Fiorentina. In attesa di tornare in campo per dimostrare di essersi lasciato alle spalle i numerosi infortuni, Pjaca ha prolungato con la Juve. A sorpresa? Non proprio.









IL RINNOVO - Ha prolungato esattamente fino al 2023, lui che era in scadenza al 30 giugno 2021. Un rinnovo già programmato da mesi dalla società bianconera e dal giocatore, che aspetta il momento della ripartenza. In attesa di vedere come andrà il recupero sul campo di Pjaca, su cui Fabio Paratici aveva scommesso a occhi chiusi quattro anni fa salvo poi dover fare i conti con la lunga serie di infortuni, è arrivato il rinnovo di contratto. Nessuna sorpresa però dietro alla firma: era tutto pianificato. La Juve aveva investito 23 milioni nell’estate 2016 per acquistarlo dalla Dinamo Zagabria e ha scelto di dargli una nuova chance, sperando che torni il vero Pjaca.