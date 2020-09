L'Hellas Verona cerca un attaccante sul mercato. Il preferito resta Vlahovic della Fiorentina: la pista alternativa porta a Torregrossa del Brescia, che piace pure alla Sampdoria. Con l'altra squadra del capoluogo ligure (il Genoa) è sfida per il croato Pjaca della Juventus. Da tenere d’occhio lo scambio Stepinski-Favilli e da capire anche la destinazione di Pinamonti, riscattato dall'Inter. Duello col Parma per Colley dell'Atalanta. Sempre secondo Tuttosport, per il dopo Kumbulla (destinato alla Roma) viene seguito il 19enne Francesco Cavagna, peruviano ma con passaporto spagnolo in forza all'Universidad San Martin de Porres.