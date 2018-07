Un segnale importante sul futuroo di Miralemè arrivato dagli Stati Uniti, prima della sfida trae Benfica. Il centrocampista bosniaco piace al, ma anche a, e alla domanda sul proprio futuro ha risposto così: "Gli ultimi due anni con la Juve per sono stati molto positivi e non voglio dare importanza a ciò che si sente e si legge in giro". Quella di Pjanic, scrive il Corriere dello Sport, è una chiusura alle pretendenti, nessuna delle quali ha ancora formalizzato un'offerta ufficiale alla Juve. ​