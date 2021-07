Manuel Locatelli e Miralem Pjanic sono i due centrocampisti che al momento sono concretamente in lizza per quanto riguarda il mercato in entrata della Juventus. Ed entrambi, sarà un caso, in questa settimana hanno lanciato il medesimo messaggio su Instagram. Un messaggio che può essere letto come una citazione diretta di Max Allegri...

