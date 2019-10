Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Miralem Pjanic ha dichiarato: "Mi sento bene, l'inizio di stagione è stato importante. Sono in forma e sento fiducia, sono nel pieno della maturità. Mi diverto a giocare, fare gol fa piacere ma ancora meglio è essere primi in Champions e in campionato. Nel ciclo di partite del prossimo mese dovremo mantenere questa posizione, aumentando la distanza sugli altri. Devono essere gli altri a giudicarmi, ma io voglio essere tra i migliori centrocampisti al mondo. Lavoro per migliorare giorno dopo giorno. Sarri chiede un tipo di calcio diverso, mi trovo bene. Voglio continuare così, senza infortuni e con la squadra che si esprime su questi livelli. Stiamo capendo il modo di pensare dell'allenatore, lo mettiamo in pratica sempre di più".



SU SARRI - "Probabilmente voleva tutto subito, ma ci vuole tempo. Si vede già tanto delle sue idee, c'è qualcosa da migliorare ma lo faremo con il tempo. L'importante è non avere infortuni e raggiungere gli obiettivi insieme. Le rotazioni saranno importanti, la squadra diventerà sempre più forte perché ha molta qualità".



SU BUFFON - "E' straordinario, la sua presenza è molto importante. Ringraziamo di avere un leader assoluto, sia in campo che nello spogliatoio. Ci tiene all'erta, fa parate come quella di ieri. Non ci stupisce, lo vediamo tutti i giorni, è il migliore di sempre".



SULLA LOKOMOTIV - "Sarà complicata, loro sono in forma. In Champions non dobbiamo sottovalutare nessuno, ricordiamo com'è andata lo scorso anno con lo Young Boys. Non sarà facile, dovremo aggredirli sin dall'inizio. Sarà importante fare tre punti, è presto per dire chi è favorito ma andando avanti vedremo le squadre attrezzate, quest'anno ce ne sono tante. Anche noi facciamo parte di quelli che vogliono vincere, ma ora pensiamo a chiudere il girone al primo posto".