. Ma non ancora la. Il bosniaco, infatti, ha ancora unada voler vivere da protagonista: il 7 agosto l'ottavo di ritorno contro il, dove i bianconeri devono rimontare l'1-0 del, e poi le eventuali final eight di, dove tutto può succedere.Ed eccolo, su Instagram, che ha un messaggio ben preciso per i suoi tifosi: "Solo pensarlo mi mette i brividi, ma questa sera finisce la mia esperienza in Serie A con la Juventus.". E non è una data casuale, il 23 agosto: è il giorno in cui si disputerà la finale di Champions League. Quella Champions che Pjanic, in finale, ha già perso una volta.Già del, dove si trasferirà da settembre, Pjanic vive i suoi ultimi giorni juventini da giocatore bianconero immerso nella realtà che lo circonda, l'opposto rispetto ad, che invece, a Barcellona, è separato in casa. Pjanic aspetta a salutare la sua casa, vuole portare a casa il trofeo che la Juve insegue da quasi 25 anni.