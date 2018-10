A margine dell'evento organizzato all'Adidas Store nel centro di Milano, il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha parlato a Sky Sport: "Lo scudetto è il lavoro di un anno. Si pensa sempre che sia facile averlo. 'Tanto vincono loro' ci dicono, ma c'è sacrificio e lavoriamo sodo tutto l'anno per vincerlo. La Champions League sarà l'obiettivo principale per squadra e tifosi, siamo consapevoli della nostra forza e vogliamo vincere tutto il possibile: la rosa è ampia e competitiva, siamo forti per provare a vincere tutto. Pallone d'Oro? Ci sono tanti giocatori che hanno fatto una grande annata, si devono pure considerare quelli che hanno fatto il mondiale. Ronaldo è stato il giocatore chiave del Real la scorsa stagione per vincere la Champions e farà sicuramente parte dei giocatori che devono vincerlo, io mi auguro che sia lui quello che lo potrà alzare, ma il Pallone d'Oro è sempre un discorso a sé e ci sono criteri speciali per poterlo vincere".