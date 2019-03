Un grande obiettivo, un sogno per riportare al top il Real Madrid. Zinedine Zidane ha tracciato la via con il suo ritorno alla Casa Blanca, ha posto paletti importanti e ha stilato un preciso elenco dei giocatori da acquistare sul mercato in vista della prossima stagione. Fra questi c’è sicuramente il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic.



FRA REAL E RINNOVO - Il contratto del regista bosniaco scade il 30 giugno 2023, ma per la prima volta in casa Juventus non è più ritenuto incedibile. Secondo il Corriere dello Sport il Real è pronto ad offrire 86 milioni per strappare il sì dei bianconeri, ma il ds Fabio Paratici sta addirittura pensando ad un prolungamento ‘tattico’ di un’ulteriore stagione con relativo aumento salariale per avere più forza in sede di trattativa.



LO SCAMBIO - C’è però secondo Tuttosport la possibilità di un clamoroso scambio che farebbe vacillare la Juventus. Il Real madrid è infatti pronto ad inserire nella trattativa il cartellino di Toni Kroos, giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Pjanic, ma che da tempo è un pupillo di Paratici. Kroos più soldi per Pjanic. L’idea c’è, anche per la Juve.