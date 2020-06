Miralem Pjanic non ha nessuna intenzione di dire valutare altre offerte dopo il sì al Barcellona. Il centrocampista della Juventus vuole rispettare la parola data e, anche se tra i club la trattativa si è messa in salita dopo il rifiuto di Arthur a venire in Italia, il bosniaco non vuole considerare altre proposte. Né dal Chelsea né dal Psg, che sono le altre due squadre che hanno provato a prendere Pjanic mettendo sul piatto rispettivamente Jorginho e Verratti.