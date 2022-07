Una settimana è già trascorsa. Da quando Paul Pogba si è fermato in allenamento, rimediando quella che poi si è rivelata essere una lesione al menisco laterale del ginocchio destro. Una settimana è trascorsa, una decisione su come, quando e se intervenire non è ancora stata presa dalla Juve e dal centrocampista francese. Che continua a riflettere su cosa sia meglio fare, le voci su un'operazione immediata hanno fatto rapidamente posto a riflessioni sempre più attente, da martedì Pogba è tornato in Italia ma una decisione ancora non è stata presa. Questa attesa è in ogni caso figlia del fatto che Paul stia cercando di capire se poter evitare di finire sotto i ferri: fosse per lui non sarebbe una questione di asportazione della parte lesionata (un paio di mesi di recupero prima di vederlo in campo) o di suturazione (tempi raddoppiati, sicuramente niente Mondiale), fosse per lui forse si tenterebbe la terza via fatta di terapie conservative.



CHE FARE – Ecco perché in questi giorni Pogba ha continuato a confrontarsi con tante persone. Filo diretto ovviamente con lo staff tecnico e sanitario della Juve, con cui dovrà condividere la decisione. Ma anche un dialogo aperto con amici ed ex compagni, esperti del settore, pure con Didier Deschamps e lo staff medico della Francia. Tanti pareri, tanti consigli, tanti dubbi. Ma il tempo della decisione non può essere rimandato oltre, si sta avvicinando. Fissato senza ulteriori rinvii il consulto con il professor Sonnery Cottet, è lunedì che Pogba sarà a Lione. Poi la decisione.