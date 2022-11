Mai sceso in campo nella stagione in corso, Paul Pogba non prenderà parte nemmeno al Mondiale in Qatar, come confermato negli scorsi giorni dalla sua agente Rafaela Pimenta: "Avrà bisogno ancora di riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio".







Sui social, però, il centrocampista francese della Juventus è di buon umore: "Tempo in famiglia e test del ginocchio superato", scrive a corredo di questo in cui balla in casa con una canzone del rapper Drake in sottofondo.