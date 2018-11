Mi sono emozionato, mi mancavano loro e il calcio italiano.

Osannato, idolatrato, applaudito anche la momento del gol che, di fatto, ha condannato laalla prima, fragorosa, sconfitta stagionale.al suo primo ritorno da avversario lasciando aperto uno scenario importante in ottica futura. In ottica di un clamoroso ritorno in bianconero.- Soltanto un anno fa, nel corso della sfida contro il Real Madrid una rovesciata di Cristiano Ronaldo che a conti fatti condannò i bianconeri portò alla prima mossa per il clamoroso approdo alla Juventus del fenomeno portoghese. Oggi, neanche un anno dopo, lo Stadium ha provato a ripercorrere quella traccia per riabbracciare, magari già a gennaio, il centrocampista francese. E anche il dsha lanciato anch'egli l'amo nel prepartita confermando:".Un'operazione simpatia che sembra aver lasciato il segno. Pogba prima non ha esultato al gol del 2-1 che ha regalato il successo ai Red Devils e poi, nelle varie dichiarazioni post-partita non ha chiuso ad un ritorno, nel breve periodo, alla Juventus: "Non ho festeggiato al 2-1, era troppo strano. Ho rivisto troppa gente che conosco.. Una dichiarazione d'amore in piena regola che, una volta di più, anima il mercato anche in vista di gennaio. Il #Pogback come l'hanno ribattezzato i tifosi bianconeri è sempre più probabile.