Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Manchester United: "Pogba? Giocatore fantastico con una storia in bianconero molto bella, i tifosi lo sanno. Futuro? Non ne parlerei perché non mi sembra il caso: affrontiamo il Manchester United che è la squadra in cui gioca, non è giusto parlarne. Barcellona favorito per la Champions? Difficile stabilire la favorita. la Champions è talmente complicata con tanti fattori, tra cui metto anche la fortuna, che sono più le squadre favorite. Manchester City e Barcellona, vedo che la Juve è sicuramente messa bene ma anche le altre due lo sono".