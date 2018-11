Fabio Paratici, responsabile dell'area sportiva della Juventus, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Manchester United: "Pogba? Ci siamo salutati già a Manchester. E' un ragazzo al quale vogliamo molto bene, oltre ad essere un grande giocatore, ma è dello United, per cui è inutile parlarne. Credo sia la cosa migliore per tutti pensare solo alla partita di stasera in questo momento. Qualificarci al prossimo turno è il primo obiettivo stagionale, ma non farei troppi calcoli, partite di questo genere vanno giocate al massimo. Pensiamo ad una gara alla volta. Abbiamo fuori solo Bernardeschi, Douglas Costa e Keane, ma è chiaro che altri giocatori reduci dal mondiale arrivino ad un punto della stagione nel quale devono rifiatare. Sono persone normali anche loro".