Paul Pogba è in scadenza di contratto a giugno. Il Manchester United gli avrebbe offerto un rinnovo al rialzo, da 15 a 20 milioni di euro lordi all'anno. Ma la novità Ralf Rangnick potrebbe mutare gli scenari: col centrocampista francese fermo dai primi di novembre e almeno fino a gennaio per problemi fisici, il tecnico tedesco può valutare altre opzioni e magari scoprire che non serve svenarsi per il Polpo.



Il suo agente Mino Raiola gli cerca il contratto della vita: la Juventus, che pure amata riama, appare difficile come approdo dal punto di vista del budget. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è più probabile un ritorno in patria al PSG che di Raiola ha già Verratti e Donnarumma.