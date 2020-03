I nomi sottolineati in grassetto sul taccuino di Paratici sono sempre loro due, Sandro Tonali e Paul Pogba. Qualità, dinamismo e fisicità, il centrocampista del Brescia ha mostrato qualità perfettamente in linea con quelle richieste da Maurizio Sarri. In più è italiano, fattore importante per l’inserimento in squadra. Chi non ha bisogno di ambientarsi è il Pogba, che da giovane da svezzare nella sua prima esperienza a Torino, ritornerebbe con lo stampino di guida per la mediana. Dal punto di vista delle trattative, Cellino da una parte e Manchester United dall’altra rappresentano gli ostacoli che Paratici vuole superare. Lo racconta Tuttosport.