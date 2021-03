Un Paul Pogba extralusso fa volare il Manchester United e condanna il Milan in Europa League. Il francese entra dalla panchina e incanta San Siro con il gol decisivo e grandi giocate. I tifosi della Juventus ora sognano un ritorno del centrocampista in bianconero, tutt'altro che utopia secondo gli esperti: l'approdo di Pogba a Torino nella prossima sessione estiva paga 3 volte la posta giocata. I bookmaker dunque non escludono la trattativa e lasciano aperta la porta per un clamoroso ritorno dopo l'addio del 2016. Pogba, cresciuto nelle giovanili dei Red Devils, si trasferì alla Juventus nel 2012, completando quattro stagioni con 28 gol in 134 presenze.