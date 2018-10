Ne ha scritto Tuttosport. Per il quotidiano di Torino, la valutazione odierna di Pogba è ben lontana da quanto pattuito tra Juventus e Manchester United: il francese, infatti, non vale più oltre 100 milioni. Complice qualche problema fisico e soprattutto complici le ultime - non esaltanti - prestazioni in maglia United, Paul è diventato un buon affare di mercato. Sia chiaro: si parte sempre e comunque da cifre altissime. 60-70 milioni, però, sono un ottimo sconto.