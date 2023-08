La Juventus spera di cedere Pogba in Arabia Saudita per una decina di milioni di euro, altrimenti Giuntoli tornerà alla carica con l'entourage del centrocampista francese per concordare una riduzione dello stipendio da 8 milioni di euro netti all'anno più 2 milioni di bonus. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Allegri vuole il marocchino della Fiorentina, Amrabat, già in trattativa col Manchester United.