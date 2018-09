Paul Pogba vuole andare via dal Manchester United, almeno fino a quando ci sarà Jose Mourinho. Questo ormai è evidente e conclamato. E la Juve è in cima ai suoi desideri. Ma per i bianconeri ci sono tre nemici da affrontare per riuscire in un secondo clamoroso ritorno dopo quello di Bonucci. Il primo si chiama Zidane: con lui al posto di Mourinho, tutto potrebbe cambiare. Il secondo si chiama Barcellona: sono i blaugrana attualmente in pole position. Il terzo è il tempo: a gennaio non ci sono le condizioni per riuscire in questo colpaccio, da giugno in poi tutto può accadere.