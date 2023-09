Le controanalisi di Paul Pogba tarderanno ad arrivare. La notizia della positività al doping e al testosterone del centrocampista francese hanno scosso il mondo Juventus con la società e il giocatore che stanno aspettando la contro-conferma della positivà grazie alle controanalisi chieste dal giocatore per capire cosa fare del futuro e del contratto in essere dell'ex-Manchester United. L'attesa però, si protrarrà ancora perché i nuovi esami sono stati posticipati.





SLITTANO LE CONTRONALISI - Dopo la richiesta ufficiale presentata dal giocatore, inizialmente i test erano previsti per il 20 settembre presso il laboratorio della procura antidoping presente all'Acqua Acetosa a Roma. Le analisi sul campione d'urina sono però state rimandate al 5 ottobre poiché, secondo quanto riferito da Ansa e Sportface, il perito scelto da Pogba che dovrà affiancare i tecnici federali si è reso indisponibile per la prima data selezionata..



LA SITUAZIONE - Va ricordato che il giocatore francese è risultato positivo al testosterone alla fine della partita tra Udinese e Juventus, prima partita stagionale ed è poi sceso in campo, seppur per poco tempo, nelle due partite successive contro Bologna ed Empoli. Queste partite non sono sub iudice per il regolamento federale, mentre è per ora sospeso dall'attività sportiva (con stipendio congelato da parte del club) il giocatore fino a definitiva squalifica o assoluzione. Solo in caso di conferma della positività partirà il processo che stabilirà la sanzione finale a carico del giocatore e, solo in quel momento, la Juventus potrebbe decidere di impugnare e risolvere l'accordo.