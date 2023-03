. Contando su di lui quando sarebbe stato a disposizione, sapendo che poi di volta in volta sarebbero stati necessari dei pit stop. Poi è andata pure peggio del previsto: due spezzoni, mille aspettative, una gara saltata per motivi disciplinari, tante altre per un infortunio del tutto nuovo. E che Pogba si è procurato tutto da solo: una lesione muscolare rimediata calciando una punizione al termine dell'allenamento di rifinitura pre Juve-Samp.. Anche se è evidente che alla Juve i conti non stiano tornando, si avvicina alla conclusione una stagione da 35 minuti in campo e 8 milioni netti più 2 di bonus spesi solo per l'ingaggio annuale, mitigati dagli effetti del Decreto Crescita: rinunciare a Pogba spingendo magari per una risoluzione contrattuale porterebbe a un ulteriore costo fiscale, senza dimenticare comunque una buonuscita inevitabile per chi ha davanti ancora altri tre anni di contratto pieni.Le riflessioni però sono sempre in atto, ogni evento può pure cambiare il risultato finale degli stessi ragionamenti.