Polemica in Portogallo per la passeggiata di Cristiano Ronaldo con Georgina e figli vicino alla loro casa di Funchal. Un polito portoghese, Rafael Macedo, ha aspramente criticato CR7 su Facebook: “Voglio che quell’animale che arriva dall’Italia stia a casa. Cacciate quel barbone da Madeira". Dopo qualche ora è arrivata la marcia indietro con lo stesso Machado che ha dichiarato che il suo account era stato hackerato. In Portogallo è permesso camminare con un familiare vicino a casa mantenendo la distanza di sicurezza di un metro.