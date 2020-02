L’edizione odierna del Corriere dello Sport riprende le dichiarazioni rilasciate ieri da Blaise Matuidi che ha fatto sapere che la Juve ha esercitato l’opzione di rinnovo per un’altra stagione. Secondo il quotidiano, però, si tratta di un rinnovo che non esclude eventuali sviluppi di mercato: la Juventus eviterà di perdere il giocatore a zero, ma ascolterà comunque eventuali offerte, considerando che il prossimo anno potrebbe andare in scena una semi-rivoluzione nel reparto di centrocampo. Sulle tracce del francese, oltre che alle big di Premier League, c’è anche il Lione prossimo avversario in Champions League dei bianconeri.