La Juventus marcia decisa verso il suo nono scudetto consecutivo. Dopo aver allungato a +4 sulla Lazio e a +8 sull'Inter, i campioni d'Italia vogliono sfruttare il prossimo turno casalingo per consolidare il primato in classifica. Venerdì sera allo Stadium arriva il Lecce e la sfida con i giallorossi allenati da Liverani può essere l'occasione giusta per concedere un turno di riposo a Cristiano Ronaldo. Sarri prenderà la decisione definitiva dopo la rifinitura mattutina, ma al momento è intenzionato ad escludere l'asso portoghese dalla formazione titolare. Al suo posto è pronto a giocare dall'inizio il brasiliano Douglas Costa.