La Juventus riceve un importante riconoscimento. Arriva dai Red Card Report, la classifica dei club calcistici, campionati e giocatori europei correlati alle migliori performance online in Cina nel 2018, stilata da Mailman, società cinese leader in consulenza sportiva e marketing. Un report che, come riporta il sito ufficiale bianconero, oltre a premiare Cristiano Ronaldo come calciatore più influente online vede proprio la Juventus (quarta squadra europea in Cina quanto a posizionamento) come società più innovativa in questo paese, grazie soprattutto al fatto di essere stato il primo club a inaugurare un account sulla piattaforma Douyin.



Si tratta di un social media di grande successo in Asia, che si basa su video di breve durata, formato “story”, e che ha saputo conquistare, con i contenuti di Juventus, un seguito di oltre mezzo milione di utenti mensili, moltissimi dei quali appartenenti alla cosiddetta “Generazione Z”,vale a dire nati fra il 2000 e il 2013. Proprio questa fascia di età rappresenta uno degli obiettivi principali che hanno spinto la Juventus a sbarcare su Douyin: la crescita del brand awareness e della fan base cinese, con particolare riferimento ai più giovani, è il focus dell’attività del club, come confermano le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officier di Juventus: "Con l’apertura dell’account di Douyin, Juventus continua il lavoro iniziato nel 2017 con l’app VR, di presidio attento di nuove piattaforme digitali per distribuire i contenuti che più possono appassionare e servire i fan in Cina e costruire per loro un’esperienza digitaleche li faccia sentire sempre vicini alla squadra e al mondo bianconero".