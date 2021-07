Prende quota l'idea Salvatore Sirigu in casa Juve: Perin, infatti, non accetta il ruolo di vice-Szczesny, mentre Audero - cresciuto nel vivaio bianconero - costa troppo. I bianconeri, così, sondano la pista che porta all'estremo difensore in uscita dal Torino. Lo riporta il Corriere dello Sport.