I gol di Cristiano Ronaldo non possono cancellare un'altra prestazione così così del reparto arretrato della Juventus e, in particolare, di Leonardo Bonucci. In vista dell'esordio stagionale in Champions League contro il Valencia, i bianconeri riflettono sui quattro gol subiti in quattro partite di campionato. Una media lontana dalle migliori per la squadra di Massimiliano Allegri. Ne parla così La Gazzetta dello Sport oggi: "Una cosa va detta: metti Cristiano Ronaldo, metti Cancelo, qualcosa concedi per forza. Ma su certe distrazioni si dovrà lavorare di più".