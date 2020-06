Giornata di visite mediche per Arthur e Miralem Pjanic, tutto al J Medical. Ma non ci saranno solo loro a effettuare gli ultimi passaggi prima di completare il trasferimento. Oggi infatti è atteso presso la struttura medica bianconera anche Felix Correia, attaccante esterno portoghese classe 2001 in arrivo dal Manchester City, al termine di una stagione vissuta in prestito nella seconda squadra dell'Az Alkmaar in Olanda, con cui ha totalizzato 3 gol in 27 presenze.



LO SCAMBIO – Sarà questa l'ennesima operazione di scambio per generare una ricca plusvalenza. Non sono ancora state definite le cifre, ma al City intanto verrà ceduto Pablo Moreno, attaccante spagnolo classe 2002 prelevato a parametro zero dal Barcellona due anni fa. Il progetto di Pablo Moreno è già scritto: il City lo girerà in prestito al Girona. E per entrambi i club, Juve e City, una ricca plusvalenza.