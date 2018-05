La Juve guarda anche al futuro. Secondo il CorSport, è tutto fatto per Emre Can; l’annuncio non arriverà, però, prima del 26 maggio, data in cui il Liverpool giocherà la finale di Champions League contro il Real Madrid. Il centrocampista dovrebbe recuperare dall’infortunio alla schiena ed essere a disposizione dei Reds. L’inserimento della clausola (si parla di una cifra tra i 50 e i 60 milioni) è stato l’ultimo passo per la definizione di un accordo con l’entourage del giocatore tedesco, a cui la Juventus ha lavorato per diversi mesi. E sarà la prima volta di una clausola nel contratto di un giocatore bianconero.