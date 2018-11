Pessima prestazione per la Juventus Primavera oggi a Vinovo, con una pesante sconfitta casalinga contro il Palermo, la prima in questo campionato, iniziato al meglio per i giovani bianconeri. Dopo la sfida persa contro i rosanero, il tecnico Francesco Baldini ha commentato così la sconfitta: "Non mi piace come gioca il Palermo ma hanno grande dedizione e hanno meritato". Tutte le dichiarazioni di Baldini in questo video: