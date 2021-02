Andrea Bonatti, allenatore della Juventus Primavera, ha analizzato ai microfoni de ilBianconero il match di Coppa Italia vinto contro la Sampdoria: "Dobbiamo essere più incisivi nelle occasioni e avere più controllo, perché poi un rimpallo può cambiare la partita. ​Non so se domenica contro la Sampdoria la partita sarà diversa, potremo fare dei correttivi. La cosa più importante ora è recuperare energie perché anche oggi è stata dispendiosa. Dopo 3 mesi di inattività, è vero che è bello giocare ogni 3 giorni ma si paga molto, soprattutto dal punto di vista delle energie mentali. Per questo ho impiegato molti calciatori in queste ultime partite".